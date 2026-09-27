Американские пикапы получат новый дизель V8 с огромным крутящим моментом

KP.RU: GM отказался от прежнего Duramax в пользу нового дизельного V8

Общество

General Motors представила новый дизельный двигатель семейства Duramax, который получит ряд тяжелых американских пикапов. Агрегат с внутренним обозначением Mongoose имеет конфигурацию V8 и рабочий объем 8,3 литра. Его мощность достигает 555 л. с., а максимальный крутящий момент составляет 1670 Нм. Об этом сообщает КП.

Первыми новый мотор получат Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD 2027 модельного года. При этом Mongoose станет первым тяжелым дизельным V8, который инженеры GM разработали полностью с нуля.

С появлением нового двигателя концерн отказывается от прежнего 6,6-литрового Duramax. Основным преимуществом нового агрегата должен стать увеличенный рабочий объем, который заметно превышает показатели основных конкурентов в сегменте тяжелых пикапов.

Для сравнения, 6,7-литровый дизель Cummins, которым оснащаются пикапы Ram, развивает 430 л. с. и около 1460 Нм. У 6,7-литрового Ford Power Stroke показатели достигают 500 л. с. и 1630 Нм. Новый Duramax при объеме 8,3 литра предлагает 555 л. с. и 1670 Нм.

Еще одна особенность двигателя заключается в характеристике крутящего момента. Его максимальное значение достигается уже при 1400 об/мин. Это на 200 об/мин раньше, чем у прежнего 6,6-литрового Duramax.

Ранний выход на пик тяги должен обеспечивать более быструю реакцию двигателя на низких оборотах. Такая характеристика особенно важна для тяжелых пикапов, которые используются в том числе для буксировки прицепов.

Конструкторы также переработали основные элементы силового агрегата. Блок цилиндров изготовлен из чугуна с шаровидным графитом (CGI), который сочетает меньшую массу с большей прочностью по сравнению с традиционным серым чугуном.

Коленчатый вал, шатуны и стальные поршни имеют кованую конструкцию. В системе наддува используется турбокомпрессор с изменяемой геометрией, а для охлаждения наддувочного воздуха предусмотрена двухступенчатая жидкостная система.

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