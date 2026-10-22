Дизайнер Кельян назвала цвета, о которых жалеют после ремонта

Выбор цвета для интерьера имеет большее значение, чем кажется. Об этом сообщает REGIONS.

По словам эксперта, она часто сталкивается с ситуациями, когда спустя несколько месяцев после ремонта владельцы понимают: цветовые решения были неудачными. Исправить это непросто — перекраска стен, замена плитки или фасадов требуют затрат. Поэтому продумывать палитру стоит заранее, учитывая назначение комнаты, освещение и размеры.

Насыщенные теплые тона делают пространство активным, а спокойные холодные и нейтральные помогают расслабиться. Главное правило — цвет должен соответствовать функции комнаты. Спальня — про отдых, поэтому яркие акценты здесь максимально нежелательны. Чаще всего о своем выборе жалеют владельцы спален в красных тонах. Лучше выбирать молочный, кремовый, светло-бежевый, песочный, светло-серый, приглушенный оливковый или серо-голубой. Если хочется акцент — можно покрасить одну стену в графитовый, темно-синий или шоколадный, но с учетом освещения.

Гостиная требует баланса между уютом и универсальностью. Беспроигрышны нейтральные оттенки: теплый бежевый, светло-серый, молочный, слоновая кость. Их легко дополнить ярким текстилем и декором. Для выразительности можно использовать акцентную стену в зеленых, терракотовых или графитовых тонах, но соблюдая меру. Кухня допускает больше разнообразия. Для небольших помещений подойдут светлые оттенки, которые визуально расширяют пространство. Современные сочетания — белый с деревом, серый с дубом, оливковый с бежевым. Насыщенные цвета лучше использовать в акцентах: темно-зеленые фасады, синий остров или терракотовый фартук.

В ванной выигрышно смотрится светлая плитка с деревянными фактурами. А вот от идеально белой глянцевой поверхности стоит отказаться — на ней заметны капли и налет. Практичнее матовые покрытия среднего тона. Чтобы квартира не выглядела лоскутным одеялом, дизайнер советует придерживаться правила 60–30–10: где 60% — базовый нейтральный цвет, 30% — дополнительный, 10% — яркий акцент. Также важно сохранять единую цветовую температуру и тестировать оттенки при разном освещении.

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