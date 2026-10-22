Тысячи километров на «четверке»: как барнаулец доехал до Дубая и застрял в пустыне

Житель Барнаула Михаил Емельяненко добрался до Объединенных Арабских Эмиратов на 20-летнем ВАЗ-2104, преодолев около 9,5 тысячи километров через четыре страны. В путь он выехал 15 июля, а на всю поездку с возвращением домой ушло почти два месяца, сообщает « Вечерний Барнаул ».

Автомобиль «четверку» ему подарили знакомые: до этого машина стояла на даче и использовалась для рыбалки и вывоза мусора. По словам путешественника, за все время пути техника ни разу не подвела — перед выездом он заменил генератор, свечи и бензонасос, а в дороге случились лишь открутившееся колесо и оторвавшийся тросик капота.

В Турцию мужчину не пустили пограничники: увидев на карте маршрута Ирак, они занесли его данные в базу и отказали во въезде. В ожидании иранской визы он провел 20 дней в армянском Мегри, после чего проехал по Ирану 2800 километров за десять дней. За визу он отдал ₽130 тысяч и решил не тратить их впустую, отказавшись от транзита в Ирак. В Дубай автомобиль доставили паромом, сам Емельяненко летел самолетом, туда же приехали его жена и дети. Сейчас «четверка» остается в Эмиратах, и у владельца есть полгода, чтобы ее забрать — иначе машину утилизируют.