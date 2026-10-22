Налог на роскошь бьет рекорды: сумма сборов за премиальные авто выросла на треть

FinExpertiza: заплатить ₽6,6 млрд налога за элитные авто придется россиянам

Общество

По итогам прошлого года парк роскошных автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей в России увеличился почти на 44% и достиг рекордных 46,7 тысячи машин. Соответствующие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики ФНС. Общая сумма начисленного «налога на роскошь» также обновила исторический максимум, увеличившись на 34,5% и составив 6,6 миллиарда рублей. Эксперты связывают эту тенденцию с изменением правил расчета утилизационного сбора и расширением официального перечня элитных авто Минпромторга. Об этом сообщает FinExpertiza.

Ключевые показатели и причины роста рынка люксовых авто

  • Масштабы роста автопарка:
    • Количество машин дороже 10 млн рублей выросло за год на 14,2 тыс. штук (+44%);
    • За последние шесть лет (с 2019 года) парк премиальных автомобилей в стране увеличился почти в 6 раз.
  • Лидеры по приросту и концентрации:
    • Традиционно лидируют Москва (+5 585 машин за год), Санкт-Петербург (+1 188) и Московская область (+1 124);
    • На столицу приходится около 40% всего российского парка дорогостоящих машин.
  • Объемы налоговых сборов: начислений по повышенному транспортному коэффициенту («налог на роскошь») достигли 6,6 млрд рублей.
  • Основные факторы скачка:
    • Фактор утильсбора: ужесточение правил расчета с привязкой к мощности мотора и плановое повышение ставок стимулировали покупателей ускорить сделки по ввозу машин;
    • Расширение перечня Минпромторга: в список автомобилей, облагаемых повышенным налогом, вошли новые модификации, бренды, а также премиальные модели из Китая.

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