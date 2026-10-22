Налог на роскошь бьет рекорды: сумма сборов за премиальные авто выросла на треть
FinExpertiza: заплатить ₽6,6 млрд налога за элитные авто придется россиянам
По итогам прошлого года парк роскошных автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей в России увеличился почти на 44% и достиг рекордных 46,7 тысячи машин. Соответствующие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики ФНС. Общая сумма начисленного «налога на роскошь» также обновила исторический максимум, увеличившись на 34,5% и составив 6,6 миллиарда рублей. Эксперты связывают эту тенденцию с изменением правил расчета утилизационного сбора и расширением официального перечня элитных авто Минпромторга. Об этом сообщает FinExpertiza.
Ключевые показатели и причины роста рынка люксовых авто
- Масштабы роста автопарка:
- Количество машин дороже 10 млн рублей выросло за год на 14,2 тыс. штук (+44%);
- За последние шесть лет (с 2019 года) парк премиальных автомобилей в стране увеличился почти в 6 раз.
- Лидеры по приросту и концентрации:
- Традиционно лидируют Москва (+5 585 машин за год), Санкт-Петербург (+1 188) и Московская область (+1 124);
- На столицу приходится около 40% всего российского парка дорогостоящих машин.
- Объемы налоговых сборов: начислений по повышенному транспортному коэффициенту («налог на роскошь») достигли 6,6 млрд рублей.
- Основные факторы скачка:
- Фактор утильсбора: ужесточение правил расчета с привязкой к мощности мотора и плановое повышение ставок стимулировали покупателей ускорить сделки по ввозу машин;
- Расширение перечня Минпромторга: в список автомобилей, облагаемых повышенным налогом, вошли новые модификации, бренды, а также премиальные модели из Китая.