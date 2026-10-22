Налог на роскошь бьет рекорды: сумма сборов за премиальные авто выросла на треть

По итогам прошлого года парк роскошных автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей в России увеличился почти на 44% и достиг рекордных 46,7 тысячи машин. Соответствующие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики ФНС. Общая сумма начисленного «налога на роскошь» также обновила исторический максимум, увеличившись на 34,5% и составив 6,6 миллиарда рублей. Эксперты связывают эту тенденцию с изменением правил расчета утилизационного сбора и расширением официального перечня элитных авто Минпромторга. Об этом сообщает FinExpertiza.