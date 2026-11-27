Рак кожи (кроме меланомы) стал самым распространенным онкозаболеванием в Красноярском крае по итогам 2025 года: на него пришлось 12,4% новых случаев, или 2052. Об этом « ПМ » рассказали в краевом онкодиспансере и минздраве.

Всего за год в регионе выявили 17 020 случаев рака, или 600 на 100 тысяч жителей. Показатель вырос на 6,2% к 2024 году, на 14,2% к 2023-му и на 36,2% к 2015-му. На учете с онкозаболеваниями состоит 85 442 человека, годом ранее было 82 508. На втором месте рак молочной железы (11,9%), на третьем рак предстательной железы (11,5%). По России рак кожи тоже на первом месте: 14,0%, по данным института имени Герцена.

В онкодиспансере объяснили рост старением населения и солнечным облучением, но данных о том, что люди стали больше загорать, нет. В 98% случаев рак кожи в крае находят на I–II стадиях, а у 99% пациентов он остается под контролем пять лет. В минздраве считают, что рост числа случаев говорит об улучшении выявления. Врачи советуют раз в месяц осматривать кожу, не загорать с 12:00 до 16:00, носить головной убор, пользоваться солнцезащитным кремом и проходить диспансеризацию. Смотровые кабинеты оснащают дерматоскопами.