Из-за неблагоприятных погодных условий и падения деревьев на линии электропередачи в Рязанской области 25 ноября 2026 года от графика отстают семь пассажирских поездов, об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» , передает «Фонтанка» .

По данным компании на 9:00, время задержек составило:

на крымском направлении (в сторону Керчи): поезда № 007 Санкт-Петербург — Керчь и № 92 Москва — Керчь опаздывают на 4,5 часа ;

из Крыма: поезд № 28 Керчь — Москва задерживается на 11 часов , № 92 Керчь — Москва — на 9 часов , а № 008 Керчь — Санкт-Петербург — на 8,5 часа ;

на других южных направлениях: поезд № 172 Новороссийск — Москва отстает от расписания на 9 часов, а № 170 Москва — Минеральные Воды — на 4 часа.

Изменение отправления из Москвы и помощь пассажирам

Непогода скорректировала график отправления двух поездов с Казанского вокзала в Москве 25 ноября:

состав № 28/27 Москва — Керчь отправится не ранее 10:30 ;

состав № 172/171 Москва — Новороссийск отправится не ранее 13:00.

Пассажирам рекомендуют приезжать на вокзал заблаговременно. Перевозчик обеспечивает водой и питанием тех, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа. Актуальные сведения о движении составов доступны по телефонам горячей линии 8 (800) 775-54-53 и 8 (800) 100-54-53, а также в официальном канале перевозчика в MAX.