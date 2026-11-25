Из-за непогоды в Рязанской области 25 ноября задерживаются 7 поездов: когда отправятся составы в Керчь и Новороссийск
Непогода в Рязанской области задержала семь поездов, включая «Таврию»
Из-за неблагоприятных погодных условий и падения деревьев на линии электропередачи в Рязанской области 25 ноября 2026 года от графика отстают семь пассажирских поездов, об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», передает «Фонтанка».
По данным компании на 9:00, время задержек составило:
- на крымском направлении (в сторону Керчи): поезда № 007 Санкт-Петербург — Керчь и № 92 Москва — Керчь опаздывают на 4,5 часа;
- из Крыма: поезд № 28 Керчь — Москва задерживается на 11 часов, № 92 Керчь — Москва — на 9 часов, а № 008 Керчь — Санкт-Петербург — на 8,5 часа;
- на других южных направлениях: поезд № 172 Новороссийск — Москва отстает от расписания на 9 часов, а № 170 Москва — Минеральные Воды — на 4 часа.
Изменение отправления из Москвы и помощь пассажирам
Непогода скорректировала график отправления двух поездов с Казанского вокзала в Москве 25 ноября:
- состав № 28/27 Москва — Керчь отправится не ранее 10:30;
- состав № 172/171 Москва — Новороссийск отправится не ранее 13:00.
Пассажирам рекомендуют приезжать на вокзал заблаговременно. Перевозчик обеспечивает водой и питанием тех, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа. Актуальные сведения о движении составов доступны по телефонам горячей линии 8 (800) 775-54-53 и 8 (800) 100-54-53, а также в официальном канале перевозчика в MAX.