В районе города Себеж на юго-западе Псковской области поисковики обнаружили в старом окопе загадочный железный предмет, который озадачил участников экспедиции. Об этом сообщает командир поискового отряда «Забытый батальон».

По словам поисковика, на старой карте видно, что эта местность входила в себежский укрепрайон. Участники экспедиции вышли к высотке с заплывшими окопами и огневыми позициями. В начале июля 1941 года здесь стояли подразделения 170-й стрелковой дивизии.

Командир отряда отметил, что мелкое военное железо, принадлежавшее как советской, так и немецкой армии, лежит в земле по всей территории. Однако находка в одном из окопов оказалась не похожа ни на что ранее встречавшееся. Предмет напоминает боеприпас или связку из них, но точно не является взрывным устройством.

В сети подписчики предложили несколько версий. В частности, они предположили, что это может быть фильтр для немецкого мотоцикла Zundapp K750.

Ранее стало известно, что из-под земли в Казани достали немецкую «Пантеру».