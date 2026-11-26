В Одинцове прохожий помог застрявшему в снегу роботу-доставщику «Яндекса» — об этом сообщил REGIONS на основе видео из соцсетей и комментария пресс-службы компании.

Шестиколесные курьеры давно примелькались на тротуарах Одинцова и развозили заказы в обычную погоду, но первый снегопад напомнил: даже умным машинам бывает нужна человеческая поддержка. На одной из городских улиц прохожий заметил припорошенный снегом автономный ровер, остановился и бережно смахнул снег с крышки и датчиков аппарата, а затем пошел дальше. Ролик быстро разлетелся по пабликам и собрал сотни добрых откликов от пользователей, которых тронула отзывчивость мужчины.

В пресс-службе «Яндекса» рассказали, что роверы создают с расчетом на сложные городские условия. За навигацию в непогоду отвечают лидары, оптические датчики и умные алгоритмы, которые помогают распознавать светофоры, замечать пешеходов и обходить препятствия, а независимая подвеска удерживает машину на скользких и неровных участках. В компании уточнили, что в сложных обстоятельствах к управлению способен подключиться дистанционный оператор, чтобы безопасно провести доставщика мимо внезапных преград.

К холодам технику готовят заранее: на колеса ставят зимнюю резину с глубоким протектором для лучшего сцепления. Если же курьер увязает в глубоком снегу или на ледяном навале, система отправляет сигнал тревоги, после чего на место выезжает сотрудник сервиса.

В Москве и Подмосковье жители уже не раз выталкивали застрявшие роверы из сугробов и расчищали им путь во время сильных метелей. Несмотря на автономность устройств, такие истории показывают, что горожане воспринимают маленьких доставщиков с живой симпатией и почти по-домашнему.