Флорист раскрыла секреты выбора новогодней ели
Флорист Ястова: мягкие зеленые иголки указывают на качество елки
Фото: [Подмосковье сегодня/Роман Малышенко]
При выборе живой новогодней елки следует оценить несколько характеристик, сообщила изданию «Абзац» флорист Елизавета Ястова.
«Иголки должны быть мягкие, зеленые, не желтые. Можно ее немножко потрясти и проверить, осыпается она или нет», — сказала она.
Специалист также рекомендовала обращать внимание на густоту ветвей. Для того чтобы дерево дольше оставалось свежим, перед установкой елки в емкость с водой необходимо обновить срез ствола.
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