Резкие перепады температуры через ноль могут стать для автомобиля дополнительным испытанием: после оттепели и внезапного похолодания на машине образуется наледь, а отдельные узлы и электронные системы испытывают дополнительную нагрузку. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что представляет наибольшую угрозу для машины в ноябре.

По словам эксперта, холод заставляет автомобильные системы работать в более напряженном режиме. Это дополнительная проверка на прочность для техники, которая постоянно находится на улице и вынуждена приспосабливаться к меняющимся условиям.

«Холод — это всегда дополнительная нагрузка на все системы, потому что они начинают работать в крайнем режиме. Это проверка на прочность», — пояснил Хайцеэр.

Чем опасны температурные качели

Особенно неприятным для автомобиля может стать резкое похолодание после потепления. Если машина стояла на улице, на ее поверхностях и отдельных элементах образуется наледь. По словам Хайцеэра, резкие изменения температуры могут создавать угрозу и для электронных компонентов.

При этом сам по себе переход через ноль не означает, что с автомобилем обязательно случится что-то серьезное. Многое зависит от того, насколько резко меняется погода. Эксперт отметил, что гораздо существеннее перепады порядка 20 градусов, а обычные колебания температуры не стоит воспринимать как катастрофу.

Что на самом деле разрушает автомобиль

Но главную опасность для машины Хайцеэр видит вовсе не в морозе и не в температурных скачках. Гораздо больше беспокойства у него вызывают реагенты, которыми обрабатывают дороги.

«Мы гораздо больше боимся реагентов, которые начинают сыпать на дороги, потому что это по-настоящему агрессивные субстанции, которые сжирают кузов», — подчеркнул эксперт.

По его словам, воздействие дорожной химии можно сравнить с тем, как реагенты портят новую обувь. Достаточно несколько дней походить в хороших ботинках по московской зимней слякоти, чтобы они потеряли первоначальный вид. С автомобилем, объяснил Хайцеэр, происходит похожая история: агрессивные составы воздействуют на кузов и другие элементы машины.