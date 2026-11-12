Участница СВО стала частью облдумы в российском регионе

За плечами у Ольги — служба в зоне спецоперации. Вернувшись в Богородицк, она не стала сидеть сложа руки: теперь женщина трудится специалистом по ГТО в местном спорткомплексе, тренирует людей, которым нужна адаптивная физкультура, и читает лекции от общества «Знание».

Путевку в новую жизнь ей дала образовательная программа «Шаг в политику» — часть проекта «Герой71», инициированного главой региона Дмитрием Миляевым. По словам Ольги, за время обучения участники не только освоили теорию, но и погрузились в реальную работу политических структур всех уровней. Они побывали в Тульской областной Думе, ЦИК, Совете Федерации, Госдуме и Минспорте РФ. Итоговое тестирование, как отметила Шаленко, стало отличной возможностью поделиться идеями и рассказать о планах.

Спикер облдумы сам предложил ей стать его помощником. На недавней рабочей встрече они обсудили предстоящие задачи. По словам Дубровского, с Ольгой он знаком около года, и за это время она проявила себя как исключительно неравнодушный человек. Сегодня в Богородицке она активно помогает семьям военнослужащих, старшему поколению и людям с ограниченными возможностями здоровья. Спикер уверен: новый статус позволит ей эффективнее решать вопросы жителей Богородицкого района и реализовывать социально значимые проекты.

Тем временем в регионе продолжается отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию. Заявление можно подать в военкомате по месту жительства или в пункте отбора в Туле на улице Коминтерна, 28 (тел. +7 (48-72) 56-19-90). Также работает горячая линия 8-800-2010-106 и сайт служив106.рф.

Отдельное направление — служба в войсках беспилотных систем. Для операторов FPV-дронов возраст составляет от 18 до 35 лет, для других специальностей — от 18 до 45 лет, здоровье — категории А и Б. Студентов вузов и колледжей переводят на индивидуальный график, а предвыпускные курсы завершают обучение досрочно с получением диплома. Коммерсантов переводят на бюджет. Контрактники ВБС служат только в этих войсках — на передовую их не отправляют, а по истечении контракта гарантируется увольнение.

Выплаты для заключивших контракт: единовременная региональная ₽1,6 млн и федеральная ₽400 тыс. Денежное довольствие в зоне СВО — от ₽210 тыс. до ₽300 тыс. ежемесячно.

В Тульской области действует более 70 мер поддержки участников СВО и их семей, включая выплату на покупку жилья тем, кто проживает в аварийных домах. Помощь можно получить в центре «Герой71» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 2, тел. 24-53-53. На сайте герой71.рф принимают заявки на образование, освоение новой профессии, открытие бизнеса и трудоустройство — каждую рассматривают индивидуально.