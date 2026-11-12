Участница СВО стала частью облдумы в российском регионе
Участница СВО Ольга Шаленко стала помощником спикера Тульской облдумы
Выпускница проекта «Герой71» Ольга Шаленко получила удостоверение помощника председателя Тульской областной Думы. Документ ей вручил спикер регионального парламента Андрей Дубровский — работать она будет на общественных началах, пишет «ТУЛАСМИ».
За плечами у Ольги — служба в зоне спецоперации. Вернувшись в Богородицк, она не стала сидеть сложа руки: теперь женщина трудится специалистом по ГТО в местном спорткомплексе, тренирует людей, которым нужна адаптивная физкультура, и читает лекции от общества «Знание».
Путевку в новую жизнь ей дала образовательная программа «Шаг в политику» — часть проекта «Герой71», инициированного главой региона Дмитрием Миляевым. По словам Ольги, за время обучения участники не только освоили теорию, но и погрузились в реальную работу политических структур всех уровней. Они побывали в Тульской областной Думе, ЦИК, Совете Федерации, Госдуме и Минспорте РФ. Итоговое тестирование, как отметила Шаленко, стало отличной возможностью поделиться идеями и рассказать о планах.
Спикер облдумы сам предложил ей стать его помощником. На недавней рабочей встрече они обсудили предстоящие задачи. По словам Дубровского, с Ольгой он знаком около года, и за это время она проявила себя как исключительно неравнодушный человек. Сегодня в Богородицке она активно помогает семьям военнослужащих, старшему поколению и людям с ограниченными возможностями здоровья. Спикер уверен: новый статус позволит ей эффективнее решать вопросы жителей Богородицкого района и реализовывать социально значимые проекты.
Тем временем в регионе продолжается отбор кандидатов на военную службу по контракту в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию. Заявление можно подать в военкомате по месту жительства или в пункте отбора в Туле на улице Коминтерна, 28 (тел. +7 (48-72) 56-19-90). Также работает горячая линия 8-800-2010-106 и сайт служив106.рф.
Отдельное направление — служба в войсках беспилотных систем. Для операторов FPV-дронов возраст составляет от 18 до 35 лет, для других специальностей — от 18 до 45 лет, здоровье — категории А и Б. Студентов вузов и колледжей переводят на индивидуальный график, а предвыпускные курсы завершают обучение досрочно с получением диплома. Коммерсантов переводят на бюджет. Контрактники ВБС служат только в этих войсках — на передовую их не отправляют, а по истечении контракта гарантируется увольнение.
Выплаты для заключивших контракт: единовременная региональная ₽1,6 млн и федеральная ₽400 тыс. Денежное довольствие в зоне СВО — от ₽210 тыс. до ₽300 тыс. ежемесячно.
В Тульской области действует более 70 мер поддержки участников СВО и их семей, включая выплату на покупку жилья тем, кто проживает в аварийных домах. Помощь можно получить в центре «Герой71» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 2, тел. 24-53-53. На сайте герой71.рф принимают заявки на образование, освоение новой профессии, открытие бизнеса и трудоустройство — каждую рассматривают индивидуально.