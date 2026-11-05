Под Балашихой выхаживают раненую дог-хантером собаку

REGIONS: спасенной собаке восстановили простреленное горло в Подмосковье

Общество
Собачий приют

Фото: [Собачий приют/Медиасток.рф]

В Подмосковье волонтеры спасают двухлетнюю собаку Хрипу с тяжелейшим пулевым ранением шеи, о чем изданию REGIONS рассказала учредитель приюта «Домик мелкашей» Ульяна Ярыгина.

Животное срочно доставили в Балашиху из Краснодарского края, где местных ресурсов для сложнейшей операции не оказалось. Из-за пули, застрявшей в горле, у собаки была разрушена трахея — она медленно задыхалась, и счет шел буквально на минуты.

После отказов в нескольких ветклиниках спасти Хрипу согласились хирурги Европейского ветеринарного центра в Москве. Врачи провели экстренное вмешательство: извлекли пулю, зафиксировали хрящи и восстановили целостность трахеи. Сейчас пострадавшая дышит через специальную трахеостому из-за сильного отека. Медики рассчитывают, что через неделю отек спадет, трубка будет удалена, и собака сможет дышать самостоятельно. Средства на дорогую операцию неравнодушные люди и благотворители собрали в кратчайшие сроки.

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Балашиха

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