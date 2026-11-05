Опасный героизм: как работа с температурой способна остановить сердце

Привычка переносить простуду на ногах и работать с температурой может обернуться тяжелыми осложнениями на сердечно-сосудистую систему, о чем изданию REGIONS рассказала врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Азиза Овезова.

Во время вирусной или бактериальной инфекции организм работает на пределе: у пациента учащается пульс, меняется метаболизм и мобилизуется иммунитет. Дополнительные нагрузки в этот период заставляют сердце работать в стрессовом режиме. Как предупредила специалист, опаснейшим последствием недолеченной простуды может стать миокардит — воспаление сердечной мышцы, способное нарушить ритм и сократительную функцию органа.

Тревожные звоночки: что нельзя списывать на усталость

Многие пациенты списывают сохраняющуюся вялость на обычное постинфекционное истощение, однако медики советуют относиться к своему состоянию внимательнее. Поводом для срочного обращения к врачу должны стать:

Боль или выраженный дискомфорт в грудной клетке;

Непривычная одышка даже при минимальной нагрузке;

Учащенное сердцебиение или ощутимые перебои в ритме;

Головокружения и сильная слабость, не проходящие после отдыха.

Если резкая нехватка воздуха или боль в груди возникают внезапно, специалисты рекомендуют немедленно вызывать скорую помощь.

Как правильно возвращаться к привычной жизни

Универсального тайм-плана для восстановления после ОРВИ не существует — все зависит от тяжести болезни и возраста пациента. Главное правило, на котором настаивает кардиолог, — плавность. Возвращаться к рабочим будням и физической активности нужно постепенно. Если болезнь протекала с высокой температурой и лихорадкой, о тяжелых тренировках в спортзале придется забыть на несколько дней, начав с легких пеших прогулок и домашних дел.