В Госдуме подсказали, как законно уменьшить счет за электричество

Переход на светодиодные лампы и энергоэффективную бытовую технику способен сократить расходы на электроэнергию на 30-40%, заявил РИА Новости глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

Депутат регулярно сталкивается на приемах с одним и тем же вопросом: почему при одинаковых квартирах у соседей квитанции заметно скромнее? Разгадка, по его словам, в начинке жилья — энергоэффективных приборах и лампах. Одна светодиодная лампа потребляет в 8-10 раз меньше энергии, чем традиционная накаливания, и при этом служит заметно дольше.

Ссылаясь на данные Минэкономразвития, Свищев отметил: на освещение уходит порядка 30% электроэнергии в квартире. Полный отказ от ламп накаливания в пользу LED приносит средней семье от ₽1 тыс. до ₽1,5 тыс. экономии в год только по этой статье. А если добавить технику класса А и выше, счет за ЖКУ уменьшается на 30-40%.

В России, напомнил парламентарий, действует госпрограмма поддержки энергоэффективности, а в ряде регионов отдельным категориям граждан субсидируют замену окон, утепление фасадов и установку энергоэффективного оборудования.

Есть и еще один повод перепроверить платежку. Если счетчик в квартире есть, а плата почему-то начисляется по нормативу, вероятная причина — истек срок поверки прибора. Дату можно найти в паспорте счетчика или в самой квитанции. После поверки показания вновь принимаются к расчету, и жильцы возвращаются к оплате по факту, резюмировал Свищев.