Гуманитарная миссия в Алешках: эвакуированные жители честно рассказали о приеме в России

RT: эвакуированный из Алешек мужчина честно оценил помощь России

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Мужчина, эвакуированный из Алешек Херсонской области, рассказал RT, как изменилась его жизнь после выезда из города. По его словам, главное изменение — долгожданное спокойствие и хорошие условия приема.

Житель Алешек, покинувший город в рамках гуманитарной миссии, поделился впечатлениями о новой жизни. По его словам, после эвакуации появилось то, чего так не хватало, — возможность спать спокойно и выходить на улицу, не всматриваясь в небо.

«Спим спокойно, можно выйти на улицу и не смотреть в небо. Все предоставляют. Даже наперед предлагают, так что мы довольны очень приемом», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что ощущение безопасности и внимание к нуждам людей стали для него главным плюсом после переезда.

Напомним, недавно уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках. По ее словам, все достигнутые договоренности были выполнены обеими сторонами, а все, кто хотел выехать в Россию, благополучно добрались до места — в пунктах временного размещения омбудсмен встретила их лично. Те, кто решил отправиться на Украину, также смогли выехать беспрепятственно, даже без предварительной заявки. Кроме того, Лантратова договорилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом продолжить работу над регулярными гуманитарными акциями.

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