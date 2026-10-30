Шестиклассница из Наро-Фоминска стала лицом волонтерского движения округа

Главной площадкой торжества стал Молодежный комплексный центр, где собрались инициативные ребята и опытные наставники. Глава округа Андрей Ковалько лично поздравил добровольцев. Он отметил, что труд этих людей заслуживает особого уважения: забота о ближнем и бескорыстная помощь стали для них не разовой акцией, а ежедневным выбором и жизненным ориентиром. По словам Ковалько, своим примером волонтеры доказывают, что неравнодушие и отзывчивость — это созидательная сила, способная менять мир к лучшему.

Одним из самых запоминающихся моментов стало вручение награды 12-летней Валерии Талат — ученице шестого класса наро-фоминской школы № 5. Несмотря на юный возраст, школьница уже зарекомендовала себя как автор социально значимых инициатив: она регулярно участвует в благотворительных и экологических акциях, а некоторые проекты запустила самостоятельно. Глава округа Андрей Ковалько лично отметил высокую гражданскую активность юной жительницы, вручив ей заслуженную награду.

Поздравляя собравшихся, Ковалько подчеркнул особую значимость труда людей, для которых забота о ближнем и бескорыстная поддержка окружающих стали не разовой акцией, а ежедневным выбором и жизненным ориентиром. По его словам, своим примером добровольцы доказывают, что неравнодушие и отзывчивость — это созидательная сила, меняющая мир к лучшему.

Также стоит отметить, что на празднике провели конкурс добровольческих инициатив «Волонтером быть здорово!», объединивший активную молодежь и наставников, которые готовы к новым делам и обмену опытом. Глава муниципалитета поблагодарил всех добровольцев округа за труд, отзывчивость и готовность прийти на помощь в любых обстоятельствах.