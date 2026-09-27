Зумеры стали чаще выбирать муассанит вместо бриллиантов для помолвочных колец

Baza: спрос на муассанит для помолвочных колец вырос на 57%

Общество

Молодые пары все чаще выбирают для помолвочных колец муассанит и другие искусственные камни вместо природных бриллиантов. За последний год спрос на украшения с муассанитом увеличился на 57%. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на рыночных аналитиков, пишет Газета.ру.

По данным канала, представители поколения Z при выборе кольца для предложения руки и сердца стали чаще отказываться от натуральных бриллиантов в пользу камней, выращенных искусственным способом. Одним из популярных вариантов оказался муассанит.

Этот камень стоит заметно дешевле бриллианта, при этом по внешнему виду способен напоминать его благодаря яркому блеску. По твердости муассанит немного уступает бриллианту, однако сохраняет востребованность среди покупателей, отмечают аналитики.

Изменения происходят на фоне общего роста продаж ювелирных изделий. В период с 2021 по 2025 год их количество увеличилось с 73 до 89 млн штук.

При этом аналитики связывают рост рынка не только с популярностью муассанита. Дополнительным фактором стали онлайн-продажи, которые сделали покупку украшений более доступной для широкой аудитории.

Также покупатели стали чаще обращать внимание на украшения из серебра и изделия с синтетическими камнями. Таким образом, предпочтения части молодых покупателей постепенно смещаются от традиционных дорогих материалов к более доступным вариантам.

Ранее свадебный организатор Евгения Лейбман рассказывала о преимуществах проведения свадьбы осенью. По ее словам, этот сезон может быть привлекательным для пар благодаря особой эстетике и возможности использовать для оформления природные материалы.

В частности, для осеннего декора подходят шишки, колосья, сухоцветы, фрукты, тыквы и яблоки. В оформлении свадеб в этот период, по словам эксперта, чаще используют красноватые, бордовые, рыжие и терракотовые оттенки.

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