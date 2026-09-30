Синдром Бувере: огромный камень заблокировал кишечник жительницы Долгопрудного

В Долгопрудненской клинической больнице помогли 70-летней женщине с редким осложнением желчнокаменной болезни. Камень размером около трех сантиметров вышел из желчного пузыря и заблокировал двенадцатиперстную кишку, нарушив прохождение пищи. Подробности спасительной операции выяснил REGIONS .

Пациентка около трех месяцев страдала от сильных болей в животе. После экстренной госпитализации выяснилось, что причиной стал синдром Бувере — редкое осложнение, которое встречается в 0,3–5% случаев. Крупный камень переместился из желчного пузыря в желудочно-кишечный тракт и заблокировал его работу.

Операцию провела команда хирургов под руководством заместителя главного врача по хирургии Сергея Лисина, заведующего отделением Георгия Златовчена и лечащего врача Арсена Махмудова.

Лисин объяснил, что сначала камень перекрыл отток желчи, на фоне чего возникли воспаление и инфекция. Они постепенно повредили стенку желчного пузыря и расположенной рядом двенадцатиперстной кишки. Между органами образовалось отверстие — соустье, через которое камень вывалился в кишку. Он мешал оттоку пищи и истощал пациентку.

Подобные осложнения уже встречались в практике долгопрудненских медиков. Несколько лет назад Златовчен извлек камень размером с куриное яйцо: тот тоже попал в желудочно-кишечный тракт, но успел пройти несколько метров и закупорил просвет тонкой кишки. Нынешний случай отличался тем, что камень застрял именно в двенадцатиперстной кишке, а у пациентки было сужение выходного отдела желудка. Такое сочетание врачи называют редким.

Женщина хорошо перенесла операцию. Уже через девять дней ее выписали домой для дальнейшего амбулаторного лечения.

Лисин подчеркнул: при диагностированной желчнокаменной болезни и появлении беспокоящих симптомов важно своевременно обращаться за медицинской помощью. Если камни беспокоят, нельзя допускать длительных тяжелых воспалительных процессов, которые могут привести к тому, что камень провалится через поврежденный желчный пузырь и вызовет кишечную непроходимость. Своевременный визит к врачу и вовремя выполненная операция — залог профилактики таких осложнений, заключил хирург.