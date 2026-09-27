«Боимся вечерней смены»: магазины Забайкалья будут закрывать в 18:00 из-за медведей

Предпринимателей Красночикойского округа попросили закрывать магазины раньше

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

В Красночикойском округе Забайкалья для владельцев торговых объектов установили время закрытия — 18:00. Такое решение продиктовано риском приближения медведей к жилым зонам.  Поводом стало стал инцидент, который произошел 26 сентября, когда хищник напал на сотрудника охотничьего хозяйства неподалеку от села Черемхово. О ситуации 27 сентября сообщили в канале районной администрации в MAX.

Также введены запреты для местных жителей. Нельзя появляться в лесу, выезжать за пределы населенных пунктов на природу, заниматься сбором грибов и ягод, а также подходить близко к лесным массивам. Родителей призывают не оставлять детей без присмотра на окраинах сел. Домашних животных и собак предписано держать в закрытых вольерах, особенно в темное время суток. Еще одно требование касается вывоза мусора — отходы способны стать приманкой для медведя и привести его к жилью.

С 5 сентября на территории округа действует режим повышенной готовности. Для патрулирования сформированы мобильные группы, в состав которых вошли инспекторы охотнадзора, охотники и сотрудники полиции. Они обследуют лесные массивы в пределах сел и, если возникает необходимость, регулируют численность медведей в границах округа.

Ранее зоолог Кудактин сообщил, что медведи чаще выходят к людям из-за доступных отходов.

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