МВД предложило необычный способ придумать надежный пароль из любимой песни

МВД предложило необычный способ придумать надежный пароль из любимой песни

Общество

Надежный пароль можно составить на основе строки из любимой песни или стихотворения, заменив в ней все гласные буквы специальными символами. Такой способ создания пароля привели в материалах МВД России, сообщает РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что пароль должен быть достаточно длинным и содержать сочетание строчных и заглавных букв, а также специальных символов. Использование знакомой пользователю фразы при этом позволяет создать запоминающуюся комбинацию.

Для дополнительной защиты учетных записей МВД рекомендует включать двухфакторную аутентификацию. Она добавляет еще один этап проверки личности при входе.

Специалисты также не советуют использовать в паролях даты рождения, имена и фамилии. Хранить пароли в обычных заметках на телефоне также считается небезопасным способом их сохранения.

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