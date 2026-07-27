Юрист Николай Метелица в беседе с REGIONS объяснил, как дачникам законно уменьшить коммунальные платежи за городскую квартиру на время летнего отъезда. Главное условие — отсутствие более пяти полных календарных дней подряд, не считая дней отъезда и возвращения. Перерасчет возможен только в квартирах, где нет индивидуальных счетчиков либо их установка технически невозможна. Если приборы учета установлены, перерасчет не положен — достаточно передавать нулевые или фактические показания.

По словам эксперта, самая частая ошибка — полагать, что за месяц отсутствия платить не нужно вовсе. Перерасчету подлежат холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, газ и вывоз мусора. При пересчете воды услуга водоотведения корректируется автоматически. Не пересчитываются отопление, взносы на капремонт, содержание общего имущества и общедомовые нужды.

С 1 июля 2026 года вступило в силу важное нововведение: перерасчет за временное отсутствие горячей воды теперь производится автоматически, без заявления жильцов. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны самостоятельно фиксировать перерывы и уменьшать сумму в ближайшей квитанции. При плановом отключении на 10–14 дней платеж может сократиться на 33–47%, а за каждый час сверх допустимой продолжительности перерыва плату снижают на 0,15%.