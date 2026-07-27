40-летнюю Ирину Шейк застали в ресторане в компании бывшего парня Кендалл Дженнер
Super: Шейк заметили в компании 29-летнего экс-бойфренда Кендалл Дженнер
Фото: [соцсети]
40-летняя супермодель Ирина Шейк, которая уже много лет находится в центре внимания благодаря своим романам с мировыми знаменитостями, вновь попала в объективы папарацци, пишет Super. На этот раз ее заметили в компании 29-летнего баскетболиста Девина Букера.
Пару застали за ужином в одном из ресторанов Хэмптонса — популярного курортного района на востоке Лонг-Айленда. Они общались, улыбались и, судя по всему, наслаждались совместным вечером.
Кадры с их встречи уже появились в СМИ, и они мгновенно разлетелись по интернету. Пользователи тут же начали строить догадки о том, что связывает звезд.
Девин Букер — известный баскетболист, игрок клуба «Финикс Санз», и его имя уже не раз связывали с Кендалл Дженнер, одной из самых влиятельных моделей и младшей сестрой Ким Кардашьян. Их роман длился с перерывами с 2020 года, но в 2022 году пара окончательно разошлась.
Ранее стилист Александр Рогов раскритиковал наряд Ирины Шейк на Каннском фестивале.