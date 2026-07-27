Сарафаны, косоворотки и песня на вьетнамском: как сельский клуб в Подмосковье покоряет зарубежных гостей

Сельский клуб в подмосковном Сергиевом Посаде стал неожиданным центром притяжения для зарубежных туристов. Путешественники из других стран все чаще выбирают деревню Березняки, чтобы вместо привычных экскурсий по музеям окунуться в живую атмосферу славянской культуры. Местный Дом культуры «Юность» превратился в площадку для этнографического туризма, где иностранцам показывают настоящий «культурный код» России. Эмоции и впечатления здесь передаются без слов, сообщил REGIONS.

По данным издания, в 2026 году делегация из Вьетнама посетила Березняки уже во второй раз. Для этого места такой международный опыт уникален: «Юность» — единственный сельский ДК в округе, который официально принимает иностранные группы. Гостей встречают по-русски широко: облачают в сарафаны и рубахи-косоворотки, дают в руки ложки и трещотки, вовлекают в хороводы и народные забавы.

По информации издания, особый восторг у вьетнамской делегации вызвало выступление сотрудников клуба. Вместе с концертмейстером ансамбля «Забава» Олегом Мовчаном они разучили и исполнили песню на вьетнамском языке — зал ответил овациями.

По данным издания, команда ДК разработала специальные программы для иностранцев: интерактивы, творческие мастер-классы, вокальные номера. Гостей также кормят обедами с блюдами русской кухни в местном кафе.

Фото: [ Анастасия Белова ]

Добраться до ДК «Юность» в деревне Березняки несложно. Для навигатора — координаты 56.326317, 38.257321. На машине — по Ярославскому шоссе до поворота на Березняки, далее до центрального сквера. На автобусах № 28 или № 120 от автовокзала Сергиева Посада до остановки «Березняки», затем пешком до Дома культуры.

Ранее сообщалось, что 57% жителей столичного региона проведут часть лета за городом.