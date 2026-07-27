В Зарайске пройдет матч «Легенд футбола» с местными жителями
Матч с «Легендами футбола» состоится в Зарайске
Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]
В субботу, 1 августа, команда звездных футболистов сыграет с любительской сборной Зарайска, матч состоится в рамках пятого юбилейного сезона проекта «Выходи во двор» на поле Зарайского районного стадиона. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Гала-матч станет продолжением летней серии встреч профессиональных спортсменов с любителями, звезд представят Дмитрий Аленичев (тренер), Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Андрей Каряка, Дмитрий Тарасов и Александр Ширко. Комментатором выступят спортивный журналист, депутат Московской областной думы Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев.
«Легенды футбола» также проведут для детей традиционный мастер-класс. Напомним, что проект «Выходи во двор» реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Спорт России». В пятом юбилейном сезоне запланировано 10 матчей в разных городах Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.
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