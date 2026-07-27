Специалисты Мособлводоканала за неделю провели свыше 160 плановых работ в Подмосковье

Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 163 плановых мероприятия в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В целом за указанный период в регионе работниками предприятия было проведено 657 работ, в том числе ремонтных — по устранению засоров в канализации и восстановлению объектов.

К примеру, в Егорьевске очистили и привели в порядок один из насосов на канализационной насосной станции. В Электростали заменили задвижку на магистральном трубопроводе на улице Второва. В Орехово-Зуево отремонтировали пожарный гидрант на Пролетарском круге.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой станции водоочистки «Заречье» в Ногинске.