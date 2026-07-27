Стареющие клетки, которые перестали делиться, но не погибли, в научно-популярных работах часто называют «зомби-клетками». Новая статья Института биологических исследований Солка показала, что у них может быть скрытая уязвимость, пишет SciTechDaily со ссылкой на работу в журнале Cell Death & Disease.

Ученые изучали два процесса, связанных со старением: клеточное старение и ферроптоз — форму гибели клеток, при которой накапливаются поврежденные жиры. В лабораторных экспериментах с клетками легких человека выяснилось, что высокий уровень фермента acid ceramidase делает стареющие клетки более чувствительными к ферроптозу.

По словам профессора Пэм Махер, такие клетки связаны со многими возрастными проблемами, включая артрит, плохое заживление ран и нейродегенеративные болезни. Поэтому новый механизм может стать важной подсказкой для будущих методов, направленных не просто на продление жизни, а на сохранение здоровья в старости.

Исследователи также обнаружили, что «зомби-клетки» могут передавать свою уязвимость соседним клеткам. Это помогает понять, как небольшое число стареющих клеток влияет на более широкие участки тканей.

Пока речь идет о ранней лабораторной стадии. Но фермент acid ceramidase уже изучают как лекарственную мишень в других направлениях, а значит, у ученых есть отправная точка для дальнейших исследований.