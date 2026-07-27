В мероприятии «Лето. Фитнес. Парк» в Подмосковье приняли участие более 19 тыс. человек

Общеобластное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк» прошло в Подмосковье. Его посетили в общей сложности свыше 19 тыс. человек — жителей и гостей Подмосковья, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках проекта различные спортивные активности были организованы в 51 парке региона. К примеру, в парке культуры и отдыха Жуковского прошел забег «5 верст». В Центральном парке Лобни организовали занятия по хатха-йоге и показательные выступления школы карате Кобудо Тацудзин.

В Кашире проходили сдача нормативов ГТО и мастер-класс по ММА. В парке им. О. Степанова в Серпухове можно было принять участие в полумарафоне «Золотой павлин» и турнире по теннису.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в парках региона организуют мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности.