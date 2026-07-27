Каждое лето дачники тратят часы на прополку, не задумываясь, что многие растения, отправляющиеся в компост, могут оказаться полезнее привычного укропа, петрушки или шпината. Некоторые дикоросы богаты витаминами, микроэлементами и пищевыми волокнами. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Екатерина Рассадина.

По словам эксперта, использовать сорняки в пищу можно только в том случае, если они собраны на собственном участке или в экологически чистой местности.

«Многие растения, с которыми мы привыкли бороться, на самом деле съедобны. И наши предки употребляли их в пищу и восполняли нехватку витаминов, потому что они появляется гораздо раньше огородных культур», — рассказала Рассадина.

Одним из самых ценных дикоросов садовод назвала крапиву. По ее словам, особенно полезны молодые побеги, которые еще не успели огрубеть.

«В молодой крапиве много витамина С, железа, магния. Листья нужно ошпарить кипятком, чтобы они перестали быть жгучими. Крапиву можно добавлять в щи, омлет, начинку для пирогов, в салат», — объяснила эксперт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Не менее полезной она назвала сныть, которую многие огородники считают одним из самых трудноискоренимых сорняков.

«Сныть лучше собирать, пока листья молодые — тогда они сочные, нежные и пряные на вкус. Ее добавляют в салаты, супы и в пирожки. Когда растение перерастает, листья становятся жесткими и невкусными», — отметила садовод.

По словам Рассадиной, внимания заслуживает и одуванчик. Несмотря на характерную горечь, растение активно применяется в кулинарии.

«Если листья на 20-30 минут замочить в холодной подсоленной воде, горечь уйдет. После этого их можно добавлять в салаты. Цветки используют для приготовления сиропов, варенья, а корни раньше даже обжаривали и заваривали как заменитель кофе», — рассказала она.

Еще один недооцененный дикорос — мокрица. Эксперт отметила, что молодые побеги хорошо сочетаются практически с любой зеленью.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

«Мокрица очень нежная, сочная, содержит витамин С, витамин Е, микроэлементы. Ее достаточно промыть и добавить в салат или на бутерброд», — пояснила Рассадина.

По словам садовода, в пищу подходят и молодые листья подорожника, однако использовать их нужно только в самом начале роста.

«Пока листья небольшие, они мягкие. Потом в них становится слишком много грубых волокон, и для еды они уже не подходят», — уточнила специалист.

При этом Рассадина подчеркнула, что даже с полезными сорняками нужно быть осторожнее.

«У некоторых съедобных видов есть опасные двойники. Также нельзя собирать зелень, которая росла возле дорог или на участках, где использовались гербициды», — подытожила эксперт.

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