В Балашихе провели митинг-реквием в память о погибших детях Донбасса
Митинг-реквием «Белые ангелы Донбасса» прошел в Балашихе
Фото: [Виктория Фортуна]
Митинг-реквием «Белые ангелы Донбасса» прошел в Балашихе. Мероприятие было посвящено погибшим детям Донбасса. Местом проведения акции стала площадь Славы.
В митинге приняли участие депутат Московской областной думы Владимир Шапкин, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, Герой России Иван Клещерев, активисты «Молодой гвардии» и неравнодушные жители.
В рамках акции участники выложили из свечей слово «Донбасс» и фигуру ангела. Вокруг композиции были разложены игрушки. После этого прошли минута молчания и возложение цветов. В завершение мероприятия в небо выпустили воздушные шары.
Фото: [Виктория Фортуна]
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Фото: [Виктория Фортуна]
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Фото: [Виктория Фортуна]
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Фото: [Виктория Фортуна]
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«Сегодня мы скорбим по ангелам, жертвам Донбасса. У этих детей в тот день было прекрасное солнечное утро, которое ничего не предвещало. Но пришел терроризм, который убил их. Это не статистика — это количество горя», — отметил Клещерев.
Удар по Горловке произошел 27 июля 2014 года. В результате обстрела погибли мирные жители, в том числе дети.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с выпускниками школ региона возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.