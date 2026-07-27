Jay-Z судится за долг в $119 тысяч, который возник из‑за ложного иска об отцовстве

Рэпер Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер), муж певицы Бейонсе, снова оказался в суде. На этот раз он пытается вернуть $119 тысяч, сообщает RadarOnline.

Деньги появились в результате долгой судебной тяжбы с Раймиром Саттертуэйтом. Тот много лет утверждал, что Jay-Z — его биологический отец. Суды не раз отклоняли иски Саттертуэйта, но из-за судебных расходов и штрафов накопился солидный долг.

Теперь этот спор перешел в суд по банкротству. Jay-Z заявляет, что долг нельзя списывать, потому что он возник из-за ложных обвинений и мошенничества. В эту сумму входят гонорары адвокатов и штрафы, наложенные на оппонентов рэпера.

Лилли Коли — бабушка Саттертуэйта — просит суд отклонить жалобу Jay-Z. Она утверждает, что рэпер не уведомил ее о судебном иске вовремя, как того требуют правила банкротства.

Спор набирает обороты. Теперь суду предстоит разобраться в этой запутанной истории. Ситуацию усложняет то, что сам Саттертуэйт уже не участвует в деле, но его родственники продолжают отстаивать свои финансовые интересы.

Ранее сообщалось, что суд обязал актера Чарли Шина выплатить $500 тысяч алиментов Брук Мюллер.