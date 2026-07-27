Черника — одна из немногих ягод, о полезных свойствах которой говорят не только народные рецепты, но и ученые. В беседе с REGIONS профессор Кирилл Прощаев, возглавляющий научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология», пояснил , что главная ценность черники кроется в антоцианах — природных пигментах, отвечающих за ее глубокий синий оттенок. Именно они, по словам эксперта, поддерживают память, улучшают кровоснабжение мозга и помогают защищать нейроны от возрастных изменений.

«Черника не является панацеей, но считается полезной для мозга. Ее главный козырь — антоцианы. Эти растительные пигменты способны поддерживать когнитивные функции и защищать нервную систему сразу по нескольким направлениям», — объяснил Прощаев.

Профессор подчеркивает: чернику не стоит воспринимать как чудо-средство от возрастных болезней. Однако ее регулярное употребление действительно приносит пользу. Антоцианы усиливают приток крови к мозгу, что обеспечивает его клетки кислородом и питательными веществами, а также борются с окислительным стрессом, который ускоряет старение мозга и может провоцировать нейродегенеративные процессы. Некоторые данные свидетельствуют, что эти соединения способствуют образованию новых нейронных связей и препятствуют накоплению патологических белков, хотя гарантированной защиты от болезни Альцгеймера они не дают.

«Антоцианы обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. Они могут подавлять хроническое низкоинтенсивное воспаление и тем самым помогать сохранять структуру нейронов», — отметил профессор.

Медицина, по словам Прощаева, пока не нашла метода, который полностью исключил бы риск развития деменции, но сбалансированный образ жизни — движение, контроль хронических патологий и разнообразное питание — способен отсрочить появление проблемы или снизить ее вероятность.

«Обогащение рациона цветными ягодами, овощами и фруктами не предотвращает болезнь Альцгеймера, но в комплексе с другими мерами может уменьшить вероятность ее развития и отложить клинические проявления», — подчеркнул собеседник REGIONS.

Специфической нормы для черники нет. Важно другое: общий принцип здорового питания. Прощаев напоминает, что ежедневно стоит съедать не менее 500 граммов овощей и фруктов разных цветов, распределяя их на пять приемов. Доля овощей в этом объеме должна быть не меньше фруктовой.

В разгар сезона лучше выбирать свежую ягоду. В другое время года допустимо использовать замороженную или сушеную продукцию — грамотная обработка сохраняет до 70–80% биоактивных элементов, однако повторная заморозка и длительное хранение снижают их концентрацию.

Не стоит ограничиваться одной черникой: эксперт советует включать в меню и другие яркие ягоды — смородину, ежевику, малину. Это обогатит рацион и усилит положительный эффект для когнитивного здоровья, заключил геронтолог.

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