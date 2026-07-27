Спасатели Подмосковья вывели пожилую женщину с внучкой из леса в Орехово-Зуеве
В Орехово-Зуеве спасатели помогли пенсионерке с внучкой выбраться из леса
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса в Орехово-Зуеве пожилую женщину с внучкой. Инцидент произошел в лесном массиве вблизи деревни Поточино.
За помощью спасателей обратилась женщина 1968 года рождения. Пенсионерка рассказала, что вместе с внучкой — девочкой 2015 года рождения — пошла за грибами и заблудилась.
Спасатели оперативно прибыли на место и определи зону поиска. После этого они принялись прочесывать лес, подавая на отклик. Заблудившиеся были обнаружены в течение часа. Они находились у лесной просеки. Помощь врачей им не понадобилась.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел благоустроенный лесопарк «Чемпион» в Дзержинском.