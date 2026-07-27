В Люберцах на улице Смирновской на 20% завершили строительство подземного пешеходного перехода
Подземный пешеходный переход на улице Смирновской в Люберцах достроили на 20%
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Люберцах продолжается строительство подземного пешеходного перехода, который появится на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Смирновской, стройготовность объекта превысила 20%. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проходят в рамках реконструкции Октябрьского проспекта. Специалисты уже возвели стены и пол, перекрытия и лестничные сходы. Теперь они ведут подготовку поверхностей под устройство гидроизоляции и укладку керамзитобетона. В строительстве задействованы 46 рабочих и восемь единиц техники.
Открыть рабочее движение по переходу планируется в конце 2026 года, его оборудуют закрытыми лестничными сходами, которые обеспечат жителям доступ на четную и нечетную стороны Октябрьского проспекта, а также на улицы Красную и Смирновскую.
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