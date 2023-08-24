Украина причислила две табачные компании к «спонсорам войны»

Агентство по предотвращению коррупции внесло в список «спонсоров войны» две табачные компании. Подробности сообщило РИА Новости .

Украинское агентство возмутило, что компании Philip Morris International и Japan Tobacco International продолжают работать в России и пополнять бюджет государства, за что их и внесли в список «спонсоров». Представители обеих компаний заявляли о планах закрыть бизнес в России, но продолжают производить и продавать продукцию.

Сообщается, что в 2022 году выручка компаний выросла. Philip Morris получил 48,2 миллиарда рублей чистой прибыли, а Japan Tobacco International является лидером на российском рынке табачной продукции.