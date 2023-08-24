Украинский инвалид рассказал, как был призван в ВСУ без почки

Военнопленный сержант 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Роман Короткий рассказал, что ему вручили повестку прямо на остановке. Он пытался объяснить, что является инвалидом, но его все равно призвали. По его словам, на Украине запрещено писать, что человек не годен, нужно набрать побольше людей. Военный также сообщил, что у него нет почки, но комиссия прошла только на бумаге, поэтому этот факт роли не сыграл.

Короткий также поделился, что его группу без всякой военной подготовки отправили в Славянск, а потом перевели на передовую в Белогоровку.