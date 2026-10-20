«Уровень воды еще выше»: жительница Ялты рассказала о затоплении частного сектора

В Ялте из-за наводнения сложилась очень тяжелая ситуация. Об этом « Абзацу » рассказала местная жительница Ирина Миронова. По ее словам, люди самостоятельно пытались возвести плотины, чтобы перенаправить потоки воды, затем на помощь пришли спасатели и техника. Частный сектор, как отметила женщина, затоплен полностью.

Миронова сообщила, что уровень воды на улице продолжает расти, а частный сектор заливает со вчерашнего дня. В ее доме сначала затопило кухню и санузел, а под утро вода хлынула в самую дальнюю комнату. Во дворе у соседа уровень поднялся почти на метр, и вода перетекает к ним. Из соседнего затопленного дома сотрудники МЧС спасли семью — девочку, ее мать и отца. Школы и детские сады, по словам Ирины, продолжают работать в штатном режиме. Местные власти объявили, что родители могут сами решать, отправлять ли детей на учебу. При этом информации о помощи жителям затопленных домов не поступало, добавила женщина.