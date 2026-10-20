«Уровень воды еще выше»: жительница Ялты рассказала о затоплении частного сектора

Жительница Ялты Миронова заявила о тяжелой ситуации из-за наводнения

Общество

В Ялте из-за наводнения сложилась очень тяжелая ситуация. Об этом «Абзацу» рассказала местная жительница Ирина Миронова. По ее словам, люди самостоятельно пытались возвести плотины, чтобы перенаправить потоки воды, затем на помощь пришли спасатели и техника. Частный сектор, как отметила женщина, затоплен полностью.

Миронова сообщила, что уровень воды на улице продолжает расти, а частный сектор заливает со вчерашнего дня. В ее доме сначала затопило кухню и санузел, а под утро вода хлынула в самую дальнюю комнату. Во дворе у соседа уровень поднялся почти на метр, и вода перетекает к ним. Из соседнего затопленного дома сотрудники МЧС спасли семью — девочку, ее мать и отца. Школы и детские сады, по словам Ирины, продолжают работать в штатном режиме. Местные власти объявили, что родители могут сами решать, отправлять ли детей на учебу. При этом информации о помощи жителям затопленных домов не поступало, добавила женщина.

Читайте также

Перфоратор вне закона: россиянам напомнили, как проучить шумного соседа и не сойти с ума

Перфоратор вне закона: россиянам напомнили, как проучить шумного соседа и не сойти с ума

Желтый уровень опасности продлится два дня: к чему готовиться жителям Московского региона

Гордость и комфорт: 62% москвичей признались в любви к столице в свежем опросе

Жар до 39 градусов и онемение ног: чем закончилась поездка россиянина во Вьетнам

В суперфинале «Лидеров России» определили 17 сильнейших управленческих команд

В суперфинале «Лидеров России» определили 17 сильнейших управленческих команд

Юрист Соловьев объяснил уголовные риски публикации чужой переписки

Более 220 тысяч счетов за месяц: как россияне осваивают цифровой рубль

Запрещено терять выплаты: при каких условиях вдова или вдовец получат пенсию по потере кормильца

Подмосковье готовится к непогоде: МЧС призвало к бдительности

Подмосковье готовится к непогоде: МЧС призвало к бдительности

Рядом с нулем: насколько сильно похолодает в Подмосковье в ближайшие часы

Звезда сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митт скончался в Техасе

Звезда сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митт скончался в Техасе

Пермь и Соликамск попали в зону ограничений: введен план «Ковер»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное