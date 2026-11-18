В Кондопожском районе Карелии продолжает расти число пациентов с сахарным диабетом. Как сообщает информационное агентство « Карелинформ », данная территория на протяжении нескольких лет стабильно входит в число районов республики с наиболее высокой выявляемостью этого хронического заболевания.

Так, в ходе недавних профилактических осмотров было зарегистрировано шесть новых случаев диабета. Для оценки ситуации и оказания квалифицированной помощи пациентам в Кондопожскую центральную районную больницу (ЦРБ) ранее выезжала специализированная бригада эндокринологов республиканской больницы.

Медики подчеркивают, что развитие диагностических методов позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях. Однако многие пациенты длительное время игнорируют такие тревожные симптомы, как постоянная усталость и неутолимая жажда, не связывая их с возможными проблемами со здоровьем. К основным факторам риска врачи относят несбалансированное питание и низкую физическую активность. Специалисты напоминают, что проверить уровень сахара в крови можно абсолютно бесплатно в рамках ежегодной диспансеризации.