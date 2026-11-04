Исторический курьез: голкипер Бояркин стал 6-м вратарем с голом в КХЛ

Петербургский хоккейно-спортивный клуб СКА терпит разгромное поражение от владивостокского «Адмирала» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча окончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев льда, при этом курьезную четвертую шайбу в пустые ворота армейцев записали на голкипера «Адмирала» Никиту Бояркина. Об этом сообщает портал « Life.ru ».

Решающий курьез произошел на 54-й минуте встречи: петербуржцы заменили вратаря шестым полевым игроком, однако срезали шайбу от борта в собственные ворота — последним из игроков «Адмирала» снаряда касался именно Бояркин. Таким образом, голкипер стал 6-м вратарем в истории КХЛ, забросившим шайбу, а также отразил 39 бросков по своим воротам, оформив «сухой» матч. Ранее в составе владивостокцев отличились Егор Чезганов (9-я минута), Иван Янченко и Даниэль Усманов (37-я минута).

Для СКА данное поражение оказалось 9-м в последних 11 встречах регулярного чемпионата. Назначение Андрея Разина на пост главного тренера взамен Игоря Ларионова не прервало спад: под его руководством армейцы потерпели 4 поражения в 6 проведенных матчах.