От Вайс-Сити до Мытищ: какие автомобили из GTA VI нашли в России

REGIONS: в России нашли шесть моделей, похожих на машины из GTA VI

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Поклонникам GTA VI необязательно ждать релиза, чтобы увидеть машины из Вайс-Сити. Один из аналогов полицейского автомобиля из новой части нашелся в Мытищах. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на «Авито Авто».

До выхода игры осталось меньше двух недель — релиз запланирован на 19 ноября 2026 года. Автомобили в GTA VI вдохновлены реальными моделями, и аналитики нашли шесть таких машин на российском вторичном рынке.

Самая заметная — Bravado Buffalo STX, в облике которой узнается Dodge Charger. В Мытищах предлагался Charger SRT 2021 года с пробегом 58 тыс. км. Версия с атмосферным V8 объемом 6,4 литра и мощностью 485 л. с. разгоняется до 100 км/ч примерно за 4,5 секунды.

Еще одна модель — Declasse Vigero ZX Convertible, напоминающая Chevrolet Camaro шестого поколения. В Москве нашли Camaro 2016 года с двигателем 3,6 литра и пробегом 31 тыс. км.

Из японских спорткаров: Maibatsu Penumbra похож на Mitsubishi Eclipse. В Туле был представлен Eclipse 2005 года с мотором 2,4 литра и пробегом 141 тыс. км. А Emperor Vectre перекликается с Lexus RC F. Автомобиль 2015 года с пробегом 46 тыс. км нашли в Пятигорске.

Среди внедорожников: Dundreary Landstalker XL напоминает Lincoln Navigator четвертого поколения. В Москве предлагался Navigator 2020 года с пробегом 127 тыс. км. А Vapid Aleutian имеет сходство с Ford Expedition. В столице нашли экземпляр 2018 года с пробегом 160 тыс. км.

Все шесть моделей объединяет узнаваемый дизайн. Для поклонников серии GTA это возможность по-новому взглянуть на знакомые машины еще до начала игры.

Ранее стало известно, что 16 гигабайт оперативной памяти перестали быть минимумом для игр.

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