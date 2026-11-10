«Думала, никто не узнает». Начальницу почты в Горнозаводске судили за хищение пенсии

В селе Горнозаводск начальник отделения почтовой связи признана виновной в хищении средств с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в июне 2025 года женщина, располагая сведениями о положенной клиентке пенсионной выплате, оформила поддельное платежное поручение. Сумму, причитающуюся получателю, она намеренно занизила, а разницу — почти 50 тыс. рублей — присвоила.

Опасаясь разоблачения, сотрудница почты уничтожила поддельный документ и через почтальона тайно вернула пострадавшей недостающие деньги. Однако факт правонарушения был установлен.

В ходе разбирательства в Невельском городском суде подсудимая сначала полностью признала вину, но позже отказалась от показаний, заявив об отсутствии умысла на хищение. Суд этот отказ во внимание не принял и, учитывая смягчающие обстоятельства, признал женщину виновной по статьям о служебном подлоге и присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.

Ей назначено 280 часов обязательных работ и два года лишения свободы. По совокупности преступлений итоговый приговор — 2 года и 5 дней лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Сахалинский областной суд рассмотрел апелляцию осужденной и оставил приговор без изменений. Решение суда вступило в законную силу.

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