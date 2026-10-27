Устная договоренность не спасет: как правильно просить отгул, чтобы не потерять работу

Просьба об отгуле в последний момент — ошибка. Об этом в разговоре с RT сказала ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Софья Свечникова. По словам эксперта, в такой ситуации необходимо подавать официальное заявление.

Свечникова предупредила: если начальник потом откажется от устной договоренности, отсутствие дольше четырех часов подряд могут оформить как прогул. Поэтому стоит подать заявление с его подписью. Еще одна ошибка — просьба в последний момент, когда работу не перераспределить.

Собеседница издания посоветовала назвать точное время отсутствия, сказать, кто подхватит срочные задачи, а также предложить отработать часы, чтобы не испортить отношения с руководством. Таким образом, по словам эксперта, правильная подготовка — официальное заявление, точное время, распределение задач и готовность отработать — снижает риск конфликта и protects от формальных претензий.