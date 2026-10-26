Защита инфраструктуры: Яндекс разносит суперкомпьютеры по разным ЦОД

Суперкомпьютеры Ляпунов и Галушкин не пострадали при атаках БПЛА

Общество

Вычислительные кластеры «Яндекса» не пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на инфраструктуру компании. Для обеспечения безопасности и непрерывности работы три суперкомпьютера — «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненскис» — были полностью вывезены из прежних локаций и в настоящее время разворачиваются на новых площадках. После атаки 11 октября приостановил работу дата-центр во Владимире, а также получили повреждения объекты компании в Сасово и Калуге. Вычислительные мощности продолжат работать на сервисы IT-гиганта и обучение языковых моделей. Об этом информирует агентство РИА Новости.

Вычислительная инфраструктура IT-компании «Яндекс» прошла процесс релокации после серии атак беспилотных летательных аппаратов на ее дата-центры. Три крупнейших отечественных суперкомпьютера — «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненскис» — остались невредимыми и были оперативно демонтированы для транспортировки. В настоящее время оборудование распределяют по отдельным новым вычислительным площадкам для обеспечения отказоустойчивости всей системы.

Решение о переносе суперкомпьютеров приняли после того, как 11 октября из-за удара БПЛА полностью прекратил работу ключевой дата-центр компании во Владимире. Помимо этого, в результате атаки пострадали центры обработки данных «Яндекса», расположенные в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. Ранее данные ЦОД использовались не только для поддержки ключевых сервисов, но и для сложных высоконагруженных вычислений.

После полного развертывания на новых площадках суперкомпьютеры вернутся к выполнению своих основных задач. Вычислительные кластеры продолжат обеспечивать стабильное функционирование сервисов экосистемы «Яндекса», а также использоваться для обучения фундаментальных нейросетей и языковых моделей. Представители компании подчеркнули, что перенос оборудования на независимые локации позволит обезопасить цифровые активы от аналогичных инцидентов в будущем.

Читайте также

Экономист подсчитал ежегодные расходы на содержание дачи

Экономист подсчитал ежегодные расходы на содержание дачи

Инженеры обхитрили пассажиров: зеркало в лифте оказалось психологическим трюком

Инженеры обхитрили пассажиров: зеркало в лифте оказалось психологическим трюком

Губительная химия: почему марганцовка и хлор убивают плодородную почву на даче

Международные рейсы: автобус из Калининграда в ФРГ за 13 900 ₽ отменили на месяц

Без просветлений: почему ситуация вокруг крупнейшей атомной станции остается критической

ТК РФ для сменщиков: в Госдуме пояснили правила предпраздничных дней

Две россиянки сдали квартиры мужчине и лишились более ₽180 тысяч

Две россиянки сдали квартиры мужчине и лишились более ₽180 тысяч

Невидимка из Красной книги: красношейная поганка вернулась в Подмосковье спустя 30 лет

Невидимка из Красной книги: красношейная поганка вернулась в Подмосковье спустя 30 лет

«Летать стало проще». Авиакомпании возобновили продажу льготных билетов для калининградцев

«Летать стало проще». Авиакомпании возобновили продажу льготных билетов для калининградцев

«Курица победила». Продажи роллов без рыбы выросли в 2,3 раза

«Курица победила». Продажи роллов без рыбы выросли в 2,3 раза

Бежать к банкомату или не волноваться: что на самом деле делать с деньгами на счетах из-за слухов о сбоях в банках

«В Адлер больше ни ногой»: россиянка честно рассказала об ужасах отдыха в Сочи

Добавьте mosregtoday.ru в избранное