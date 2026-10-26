Защита инфраструктуры: Яндекс разносит суперкомпьютеры по разным ЦОД

Вычислительные кластеры «Яндекса» не пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на инфраструктуру компании. Для обеспечения безопасности и непрерывности работы три суперкомпьютера — «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненскис» — были полностью вывезены из прежних локаций и в настоящее время разворачиваются на новых площадках. После атаки 11 октября приостановил работу дата-центр во Владимире, а также получили повреждения объекты компании в Сасово и Калуге. Вычислительные мощности продолжат работать на сервисы IT-гиганта и обучение языковых моделей. Об этом информирует агентство РИА Новости .

Вычислительная инфраструктура IT-компании «Яндекс» прошла процесс релокации после серии атак беспилотных летательных аппаратов на ее дата-центры. Три крупнейших отечественных суперкомпьютера — «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненскис» — остались невредимыми и были оперативно демонтированы для транспортировки. В настоящее время оборудование распределяют по отдельным новым вычислительным площадкам для обеспечения отказоустойчивости всей системы.

Решение о переносе суперкомпьютеров приняли после того, как 11 октября из-за удара БПЛА полностью прекратил работу ключевой дата-центр компании во Владимире. Помимо этого, в результате атаки пострадали центры обработки данных «Яндекса», расположенные в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. Ранее данные ЦОД использовались не только для поддержки ключевых сервисов, но и для сложных высоконагруженных вычислений.

После полного развертывания на новых площадках суперкомпьютеры вернутся к выполнению своих основных задач. Вычислительные кластеры продолжат обеспечивать стабильное функционирование сервисов экосистемы «Яндекса», а также использоваться для обучения фундаментальных нейросетей и языковых моделей. Представители компании подчеркнули, что перенос оборудования на независимые локации позволит обезопасить цифровые активы от аналогичных инцидентов в будущем.