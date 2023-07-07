Уже более тысячи трехсот многодетных семей с начала года получили землю в Подмосковье

Бесплатные земельные участки продолжают выдавать многодетным семьям Подмосковья. С начала этого года подобные участки получили уже более 1,3 тысячи семей. Об этом заявили в региональном Министерстве имущественных отношений.

Отмечается, что большинство участков выдали в Протвино и Электростали, в обоих округах предоставлено уже более ста участков. А всего же за 12 лет, с начала действия закона, участки получили более тридцати четырех с половиной тысяч подмосковных семей. Общая площадь переданных участков за это время составила свыше четырех тысяч гектаров.

Напоминаем, что в июне этого года в регионе вступил в силу закон, согласно которому в составе многодетной семьи теперь учитываются и дети, которым исполнилось 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения, и не достигли 23 лет. Таким образом, число семей, попадающих под действие губернаторской программы, станет еще больше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых выплатах для семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья и дети школьного возраста.