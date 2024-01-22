Узнать о состоянии родственника в стационаре Подмосковья можно по телефону

В Подмосковье теперь можно получить информацию о состоянии родственника в медучреждении, просто позвонив по телефону 122. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Проект по информированию родственников пациентов областных учреждений здравоохранения был запущен в сорока девяти стационарах. Для получения информации нужно обратиться на номер 122 и оставить соответствующую заявку. После этого с родственником свяжется сотрудник стационара или же лечащий врач.

Информация предоставляется о совершеннолетних пациентах, которые при госпитализации указали данные родственника.

При оформлении заявки до одиннадцати часов утра информацию предоставят до восьми часов вечера того же дня. Если же заявка поступила после одиннадцати утра, а также в выходной или праздничный день, то о состоянии пациента расскажут на следующий день.