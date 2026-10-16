Атака беспилотников ВСУ на регионы России 16 октября: 79 дронов над Москвой, есть жертвы

В ночь на 16 октября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее интенсивный налет зафиксирован на Московском направлении, где силы ПВО уничтожили 79 БПЛА. В Ростовской области при падении дрона ранен мужчина и загорелись производственно-складские помещения. В Белгородской области при ударе по автомобилю пострадали двое мужчин, еще один человек погиб. В Ленинградской области сбиты два дрона, в Тульской — не менее 17. Росавиация закрывала 11 аэропортов, включая все московские.

Москва и Московская область: 79 сбитых БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи неоднократно сообщал об уничтожении беспилотников на подлете к столице. Первоначально было заявлено о 12 сбитых дронах, затем о еще 10, о 20 и о 42. Суммарно за ночь над столицей было сбито 67 БПЛА, а с учетом данных о 79 дронах, летевших в направлении Москвы, силы ПВО уничтожили 79 воздушных целей. В небе над подмосковной Истрой средствами ПВО отражена атака одного БПЛА. На всех местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ростовская область: раненый мужчина, пожар на складах

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Аксайском районе в результате падения беспилотника ранение получил мужчина. Также после падения БПЛА произошло возгорание производственно-складских помещений, на месте работают экстренные службы. По словам губернатора, силы продолжают отражать воздушную атаку на область. Атаке также подверглись Чертковский район и город Батайск.

Белгородская область: двое раненых, погибший

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в Грайворонском округе двое мужчин получили ранения в результате удара дрона ВСУ по автомобилю. После оказания медицинской помощи они были транспортированы в городскую больницу № 2 Белгорода. Также стало известно, что во время удара украинского дрона по населенному пункту Дорогощь Грайворонского округа погиб мужчина, приехавший в приграничный район из Москвы с гуманитарной миссией. Губернатор уточнил, что это произошло 13 октября, однако установить личность погибшего удалось лишь 16 октября.

Ленинградская область: два сбитых БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в мессенджере MAX, что над территорией региона силы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата. Действия по отражению воздушной угрозы продолжаются.

Тульская область: не менее 17 сбитых БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 17 украинских беспилотников над регионом вечером 15 октября и в первые минуты ночи 16 октября. Позднее губернатор сообщил об уничтожении еще 10 украинских БПЛА. По предварительным данным, при отражении воздушной атаки никто не пострадал, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Беспилотная опасность на территории региона сохраняется.

Другие регионы: режим беспилотной и ракетной опасности

Ночью режим беспилотной и ракетной опасности объявляли в Пензенской, Вологодской, Костромской, Ярославской областях, в Ростове-на-Дону и в Туле, а также в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставрополье. В Архангельской области опасность БПЛА объявлена главой региона Александром Цыбульским в 06:41. В Ленинградской области опасность БПЛА объявлена губернатором Александром Дрозденко в 06:39.

Ограничения в аэропортах

Росавиация закрыла 11 аэропортов страны, включая все четыре московские авиагавани — Жуковский, Домодедово, Шереметьево и Внуково. Также не принимали и не отправляли самолеты аэропорты в Калуге, Сочи, Череповце, Ярославле, Пензе, Тамбове, Саратове, Нижнем Новгороде, Пскове, Саранске и Ульяновске. В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.