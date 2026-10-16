Тренер «Спартака» встал на защиту голкипера Помазуна, совершившего две ошибки в матче с «Родиной»

Тренер «Спартака» Карседо поддержал вратаря Помазуна после двух ошибок

Культура и спорт

Фото: [ФК «Спартак»]

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался об игре голкипера Ильи Помазуна в матче Кубка России с «Родиной» (4:2).

«Спартак» открыл счет в середине второго тайма. Эсекьель Барко не реализовал пенальти, но первым на добивании оказался Маркиньос. В концовке второго тайма «Спартак» пропустил два мяча в течение минуты, и в обоих голах есть вина вратаря. Во втором тайме красно-белые полностью перехватили инициативу: Мирлинд Даку сделал дубль, а Манфред Угальде в компенсированное время забил с 11-метровой отметки. При этом в концовке при счете 3:2 Помазун совершил важнейшее спасение, отразив удар в упор.

«Помазун — вратарь в Кубке России. Мы следовали этой логике и сейчас. Максименко дисквалифицирован, поэтому Илья сыграет еще раз. А дальше уже будем смотреть. Илья получил уверенность, в концовке сделал важное спасение», — сказал Карседо.

В матче 11-го тура РПЛ с «Рубином» основной вратарь «Спартака» Александр Максименко не сыграет из-за красной карточки, полученной в игре с «Крыльями Советов» (1:1).

Ранее стало известно, что РПЛ изменила время начала матча «Спартак» — «Рубин».

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