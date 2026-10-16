ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 30 октября

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО. Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г. Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/ . Дата начала приема заявок на участие в торгах – 16.10.2026 Дата окончания приема заявок – 26.10.2026 Дата, время проведения торгов – 30.10.2026 Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 702 кв. м, к/н: 50:04:0250305:1799, адрес: МО, Дмитровский р-н, дер. Зверково. П.1468-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Лопсонова М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 468 000,00 р.

2. Жил. дом, общ. пл. 114,3 кв. м, к/н: 50:04:0180210:1833; зем. уч., общ. пл. 721 +/- 19 кв. м, к/н: 50:04:0180210:588. Адрес: МО, Дмитровский р-н, дер. Минеево, тер. объедин. Смартвилль, д. 201А. П.1473-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Лаптев Е.П. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 896 800,00 р.

3. Зем. уч., общ. пл. 1000 кв. м, к/н: 50:04:0210207:1495 и располож. на нем ОНС, адрес: МО, Дмитровский р-н, дер. Кончинино. П.1483-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Анисимова А.И. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 9 560 000,00 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 44,3 кв. м, к/н: 50:28:0020408:920, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Речная, д. 1а, кв. 64. П.1466-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Басинских Н.В. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 4 960 000,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 42,8 кв. м, к/н: 50:12:0101304:3092, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Стрелковая, д. 4, кв. 693. П.1469-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Мирумян А.В. Взыск: ПАО Банк «СПБ». Цена: 5 360 000,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 40,9 кв. м, к/н: 50:20:0050523:3170, адрес: МО, г. о. Одинцовский, г. Звенигород, мкр. Супонево, д. 9, кв. 247. П.1471-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Унгурян Н.А. Взыск: ООО ПКО «Редут». Цена: 2 653 600,00 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 34,8 кв. м, к/н: 50:20:0000000:162323, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Северная, д. 6, кв. 56. П.1472-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Еськина Л.Ю. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 5 339 200,00 р.

8. Кв-ра, общ. пл. 83,4 кв. м, к/н: 50:20:0020410:3046, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 10, кв. 1218. П.1474-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Ульмаскулов В.И. Взыск: ООО СФО «Меркурий». Цена: 11 304 800,00 р.

9. Кв-ра, общ. пл. 44 кв. м, к/н: 50:23:0110101:519, адрес: МО, г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 35, кв. 15. П.1476-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Иванова Н.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 4 452 940,80 р.

10. Зем. уч., общ. пл. 750 кв. м, к/н: 50:23:0020379:3427, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Новохаритоновское. П.1477-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Асатрян А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 522 000,00 р.

11. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 17 кв. м, к/н: 50:23:0050448:1977, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Ульянинское. П.1487-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Беляев К.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 551 700,00 р.

12. Кв-ра, общ. пл. 60,5 кв. м, к/н: 50:01:0031301:439, адрес: МО, г. Талдом, ул. Мичурина, д. 7, кв. 15. П.1467-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Катырева Л.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 000 000,00 р.

13. Зем. уч., общ. пл. 816 +/- 19 кв. м, к/н: 50:01:0040201:520, адрес: МО, Талдомский р-он, д. Карманово. П.1478-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Кузнецова М.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 244 800,00 р.

14. Зем. уч., общ. пл. 1004 кв. м, к/н: 50:01:0020106:17, адрес: МО, Талдомский р-он, д. Никитино. П.1479-ТАИ от 05.10.26. Собств.: Евдокимов М.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 348 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 37,8 кв. м, к/н: 50:15:0011005:3494, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, д. 1, кв. 392. П.1349-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Еремян А.С. Взыск: АО ДОМ.РФ. Цена: 4 617 880,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 53,1 кв. м, к/н: 50:50:0020208:169, адрес: МО, г. Железнодорожный, мкр. Южное Кучино, д. 1, кв. 94. П.1352-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Кондрахина Т.С., Мосорук Л.М. Взыск: ООО ПКО НФИ. Цена: 5 904 440,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 24,5 кв. м, к/н: 50:28:0060113:15263, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Южнодомодедовская, д. 11, кв. 212. П.1389-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Курбанова О.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 465 000,00 р.

4. Жил. дом, общ. пл. 214,2 кв. м, к/н: 50:28:0060115:3095; зем. уч., общ. пл. 1080 +/- 12 кв. м, к/н: 50:28:0000000:42569. Адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, тер. СИЕСТА Восточная, д. 70. П.1395-ТАИ от 11.09.26. Собств: Новикова А.С. Взыск: КБ ЛОКО-Банк (АО). Цена: 13 428 300,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 30,6 кв. м, к/н: 50:30:0010103:1894, адрес: МО, г. Егорьевск, мкр. 1-й, д. 28, кв. 33. П.1339-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Данченко О.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 1 554 820,00 р.

6. Зем. уч., общ. пл. 1209 кв. м, к/н: 50:38:0050171:127, адрес: МО, Зарайский р-н, у д. В. Маслово, КФХ Халявиной С.А. П.1338-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Пашаев К.Н. Оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 170 000,00 р.

7. Зем. уч., общ. пл. 865 +/- 21 кв. м, к/н: 50:38:0060122:616, адрес: МО, р-н Зарайский, д. Ратькино. П.1340-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Холикдодов Р.Х. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 178 160,00 р.

8. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 17 кв. м, к/н: 50:03:0070380:2097, адрес: МО, Клинский район. П.1388-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Марьенко А.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 230 520,00 р.

9. Нежил. здание (проходная), общ. пл. 21 кв. м, к/н: 50:57:0000000:25644; нежил. здание (деревообрабатывающий уч.), общ. пл. 201 кв. м, к/н: 50:57:0000000:25989; нежил. здание (котельная), общ. пл. 188,8 кв. м, к/н: 50:57:0030711:252; нежил. здание (механизированный склад), общ. пл. 1518,3 кв. м, к/н: 50:57:0030711:253; нежил. здание (лесопильный цех), общ. пл. 198,4 кв. м, к/н: 50:57:0030807:72; нежил. здание (тарный цех), общ. пл. 273,6 кв. м, к/н: 50:57:0030807:92; нежил. здание (гараж), общ. пл. 432,4 кв. м, к/н: 50:57:0030807:93; нежил. здание (столовая заготов. уч.), общ. пл. 368,2 кв. м, к/н: 50:57:0030807:94; нежил. здание (трансформаторная подстанция), общ. пл. 34,1 кв. м, к/н: 50:57:0030807:95; нежил. здание (штамп. уч. и кузнечный цех), общ. пл. 1150,3 кв. м, к/н: 50:57:0030807:96; зем. уч. No18, общ. пл. 31800 кв. м, к/н: 50:57:0030807:417; зем. уч. No18а, общ. пл. 2600 кв. м, к/н: 50:57:0030807:418. Адрес: МО, г. Коломна, ул. Макеева, д. 18. П.1356-ТАИ от 04.09.26. Собств: ООО «Металл-Профит». Взыск: ФРП МО. Цена: 77 867 912,44 р.

10. Кв-ра, общ. пл. 34,4 кв. м, к/н: 50:21:0010205:621, адрес: МО, г. Видное, ул. Лемешко, д. 12, кв. 30. П.1376-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Грачев А.А. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 757 573,92 р.

11. Кв-ра, общ. пл. 35,9 кв. м, к/н: 50:22:0040602:9936, адрес: МО, г. о. Люберцы, пос. Мирный, ул. Академика Северина, д. 13, кв. 234. П.1398-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Адмакина А.А. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 5 035 731,84 р.

12. Кв-ра, общ. пл. 43,2 кв. м, к/н: 50:22:0000000:34351, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Томилино, ул. Чернышевского, д. 9/13, корп. 2, кв. 70. П.1401-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Котляр Т.П. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 5 310 800,00 р.

13. Жил. дом, общ. пл. 77,5 кв. м, к/н: 50:18:0070444:1293; зем. уч., общ. пл. 660 +/- 5 кв. м, к/н: 50:18:0070444:578. Адрес: МО, р-н Можайский, с/п Клементьевское. П.1358-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Зиннурова А.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 387 750,00 р.

14. Жил. дом, общ. пл. 271,2 кв. м, к/н: 50:20:0090308:598; зем. уч. No67-А, общ. пл. 1188 кв. м, к/н: 50:20:0090207:234; баня, общ. пл. 97 кв. м, к/н: 50:20:0090207:409. Адрес: МО, Одинцовский р-н, Никольское с.п., дер. Волково, д. 23Г. П.1328-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Шеповалова Н.А. Взыск: ГК АСВ – КУ АО «Межтопэнергобанк». Цена: 20 283 040,00 р.

15. Кв-ра, общ. пл. 51,5 кв. м., к/н: 50:20:0000000:160178, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 18, кв. 140. П.1368-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Магомедов С.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 8 751 600,00 р.

16. Кв-ра, общ. пл. 49,7 кв. м, к/н: 50:20:0000000:149568, адрес: МО, г. о. Одинцовский, п. Горки-10, д. 26, кв. 182. П.1372-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Чехарин Ю.М. Взыск: ООО ПКО Коллект Солюшенс. Цена: 3 930 400,00 р.

17. Кв-ра, общ. пл. 59,7 кв. м, к/н: 50:20:0000000:110525, адрес: МО, г. о. Одинцовский, п. Назарьево, д. 23, кв. 103. П.1403-ТАИ от 11.09.26. Собств.: Бурова Н.В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 4 978 280,00 р.

18. Жил. дом, общ. пл. 225,5 кв. м., к/н: 50:43:0060101:923; зем. уч., общ. пл. 585 кв. м, к/н: 50:43:0060101:401. Адрес: МО, г. о. Пушкинский, г. Ивантеевка, тер. Огорхоз, з/у 18. П.1366-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Пугачев М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 854 835,00 р.

19. Кв-ра, общ. пл. 44 кв. м, к/н: 50:65:0020209:446, адрес: МО, г. о. Пушкинский, г. Красноармейск, ул. Пионерская, д. 9, кв. 48. П.1369-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Другова Е.Г. Взыск: Скороходов Е.В. Цена: 3 316 360,00 р.

20. Жил. дом, общ. пл. 63,9 кв. м, к/н: 50:13:0020313:219; зем. уч., общ. пл. 531 кв. м, к/н: 50:13:0020313:46. Адрес: МО, г. о. Пушкинский, д. Талицы, тер. СНТ Софрино, стр. 90. П.1371-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Денисюк Е.М. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 2 593 520,00 р.

21. Кв-ра, общ. пл. 46,9 кв. м, к/н: 50:13:0070210:6546, адрес: МО, г. Пушкино, пр-зд Розанова, д. 7, кв. 5. П.1375-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Кузнецов И.О. Взыск: АО ТБанк. Цена: 4 410 472,52 р.

22. Кв-ра, общ. пл. 44,6 кв. м., к/н: 50:05:0050105:1473, адрес: МО, Сергиево-Посадский мун. р-н, г. Хотьково, ул. Митино 3-я, д. 7, кв. 3. П.1342-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Серяков Н.Н. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 909 607,80 р.

23. Кв-ра, общ. пл. 44 кв. м., к/н: 50:32:0000000:22423, адрес: МО, Серпуховский р-н, п. Оболенск, б-р Осенний, д. 4Б, кв. 98. П.1360-ТАИ от 04.09.26. Собств.: Мартынкин О.А. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 370 771,04 р.

24. Жил. дом, общ. пл. 221,6 кв. м, к/н: 50:09:0000000:3539; зем. уч., общ. пл. 1346 кв. м., к/н: 50:09:0070610:268. Адрес: МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Голиково, мкр. Золотые Купола, ул. Центральная, д. 123. П.1345-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Сакаев В.Х. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 20 610 120,00 р.

25. Кв-ра, общ. пл. 50,7 кв. м, к/н: 50:25:0000000:13020, адрес: МО, м. о. Шатура, г. Рошаль, ул. 1-я Первомайская, д. 1а, кв. 139. П.1329-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Глотов А.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 046 495,36 р.

26. Кв-ра, общ. пл. 47,8 кв. м, к/н: 50:16:0704011:104, адрес: МО, г. о. Электросталь, п. Новые дома, д. 7, кв. 30. П.1351-ТАИ от 27.08.26. Собств.: Никишичева В.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 242 640,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tai-torg.ru/, https://www.fabrikant.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.