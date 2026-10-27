В 3,3 раза больше: какие новые российские автомобили скупают чаще всего

За девять месяцев 2026 года продажи новых легковых автомобилей отечественных марок, появившихся после 2022 года, выросли в 3,3 раза — до 156,2 тыс. штук против 47,2 тыс. годом ранее. Об этом сообщил директор аналитического агентства « Автостат » Сергей Целиков. Доля таких брендов на рынке достигла 16%, тогда как год назад едва превышала 5%.

Лидером остается Tenet: холдинг «АГР» совместно с китайской Defetoo продал 102 150 машин — почти две трети общего объема. На втором месте Solaris с 15 453 автомобилями, на третьем Evolute с 11 911. Далее идут «Москвич» (9 760) и Jeland (8 589), который вышел на рынок весной и также принадлежит «АГР» и Defetoo. Вторую половину десятки составили Esteo (2 933), Volga (2 226), Umo (1 424) и XCite (1 165), замыкает список Tenet Plus с 396 машинами.

Целиков отметил, что Solaris и XCite постепенно сокращают продажи, остальные участники рейтинга наращивают объемы. Бренды «Атом», Eonyx, AmberAuto и Senat пока продаются в единичных экземплярах.