«Январь съедает отпускные»: отдых в первом месяце года приведет к потере 14 тыс. рублей

Брать отпуск в январе, феврале и мае с финансовой точки зрения невыгодно, поскольку в эти месяцы рабочих дней меньше, чем в остальные. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова.

Она назвала месяцы, когда отдых минимально отражается на доходе, — март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. В каждом из них по 22 рабочих дня.

«С финансовой точки зрения выгоднее всего брать отпуск в месяцы, где больше всего рабочих дней: стоимость одного рабочего дня ниже, поэтому из-за отпуска вы теряете меньше денег. Согласно производственному календарю на следующий год, это март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Избегать стоит января — там всего 15 рабочих дней из-за большого количества праздников, а также февраля и мая, где по 19 рабочих дней», — пояснила HR.

По словам Лоиковой, размер отпускных напрямую не привязан к конкретному месяцу — выплата рассчитывается по среднему дневному заработку за последние 12 месяцев. Расхождение в общем доходе возникает из-за зарплаты за дни, когда сотрудник не находился в отпуске. Например, при окладе 75 тысяч рублей и отпуске на 14 дней в выгодном июле доход составит около 76 745 рублей, а в невыгодном январе — около 60 836 рублей. Потери превысят 14 тысяч рублей.

Эксперт также сослалась на статью 120 ТК РФ. Нерабочие праздничные дни, попавшие на период отпуска, не включаются в число календарных дней и не оплачиваются, однако отпуск на них продлевается. Суббота и воскресенье, уточнила она, входят в календарные дни отпуска и оплачиваются.

«Многие об этом не знают и возмущаются, когда отпуск не продлевают. Это прямое требование закона, и работодатель обязан его соблюдать», — заключила Лоикова.

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