Ежегодный учет: в РФ введут регулярное подтверждение ухода за престарелыми
РИА Новости: заявление на уход за пожилыми заставят подавать заранее с 2027-го
С 1 января 2027 года в России изменятся правила оформления ухода за инвалидами I группы, детьми-инвалидами и гражданами старше 80 лет. Как сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду Николай Коломейцев, ключевое нововведение заключается в необходимости подавать заявление в Социальный фонд России (СФР) заранее, до начала ухода, через Госуслуги, МФЦ или отделение фонда. К заявлению обязательно прикладывается согласие подопечного или его законного представителя. Для сохранения страхового стажа и пенсионных коэффициентов продолжение ухода потребуется подтверждать ежегодно. Об этом пишет РИА Новости.
Ключевые изменения в порядке оформления и подтверждения ухода
- Новый порядок подачи документов и согласия:
- Сроки подачи: с 1 января 2027 года заявление в СФР подается строго до начала ухода (ранее допускалось оформление постфактум);
- Способы обращения: портал «Госуслуги», многофункциональные центры (МФЦ) или клиентские службы Социального фонда;
- Обязательное согласие: к заявлению прикладывается официальное согласие подопечного или его законного представителя (даже при совместном проживании по одному адресу); подопечный вправе отозвать согласие в любой момент.
- Стаж, пенсионные коэффициенты и продление:
- Пенсионные баллы и стаж: за 1 год ухода начисляется 1 год страхового стажа и 1,8 пенсионного коэффициента (ИПК);
- Ежегодное подтверждение: при длительном уходе статус необходимо подтверждать новым заявлением не позднее 12 месяцев с даты предыдущего; при пропуске срока период задержки в страховой стаж не засчитывается;
- Уведомление о прекращении: при остановке ухода гражданин обязан известить СФР в течение 5 дней.
- Переходный период и исключения:
- Переходный срок: граждане, оформлявшие уход до 2027 года, могут подтвердить его по прежним правилам до 1 января 2028 года;
- Исключения: автоматический учет стажа на лицевом счете сохраняется для родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы, получающих выплаты по указу Президента РФ.