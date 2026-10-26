Ежегодный учет: в РФ введут регулярное подтверждение ухода за престарелыми

РИА Новости: заявление на уход за пожилыми заставят подавать заранее с 2027-го

Общество

С 1 января 2027 года в России изменятся правила оформления ухода за инвалидами I группы, детьми-инвалидами и гражданами старше 80 лет. Как сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду Николай Коломейцев, ключевое нововведение заключается в необходимости подавать заявление в Социальный фонд России (СФР) заранее, до начала ухода, через Госуслуги, МФЦ или отделение фонда. К заявлению обязательно прикладывается согласие подопечного или его законного представителя. Для сохранения страхового стажа и пенсионных коэффициентов продолжение ухода потребуется подтверждать ежегодно. Об этом пишет РИА Новости.

Ключевые изменения в порядке оформления и подтверждения ухода

  • Новый порядок подачи документов и согласия:
    • Сроки подачи: с 1 января 2027 года заявление в СФР подается строго до начала ухода (ранее допускалось оформление постфактум);
    • Способы обращения: портал «Госуслуги», многофункциональные центры (МФЦ) или клиентские службы Социального фонда;
    • Обязательное согласие: к заявлению прикладывается официальное согласие подопечного или его законного представителя (даже при совместном проживании по одному адресу); подопечный вправе отозвать согласие в любой момент.
  • Стаж, пенсионные коэффициенты и продление:
    • Пенсионные баллы и стаж: за 1 год ухода начисляется 1 год страхового стажа и 1,8 пенсионного коэффициента (ИПК);
    • Ежегодное подтверждение: при длительном уходе статус необходимо подтверждать новым заявлением не позднее 12 месяцев с даты предыдущего; при пропуске срока период задержки в страховой стаж не засчитывается;
    • Уведомление о прекращении: при остановке ухода гражданин обязан известить СФР в течение 5 дней.
  • Переходный период и исключения:
    • Переходный срок: граждане, оформлявшие уход до 2027 года, могут подтвердить его по прежним правилам до 1 января 2028 года;
    • Исключения: автоматический учет стажа на лицевом счете сохраняется для родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы, получающих выплаты по указу Президента РФ.

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