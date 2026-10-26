Ежегодный учет: в РФ введут регулярное подтверждение ухода за престарелыми

С 1 января 2027 года в России изменятся правила оформления ухода за инвалидами I группы, детьми-инвалидами и гражданами старше 80 лет. Как сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду Николай Коломейцев, ключевое нововведение заключается в необходимости подавать заявление в Социальный фонд России (СФР) заранее, до начала ухода, через Госуслуги, МФЦ или отделение фонда. К заявлению обязательно прикладывается согласие подопечного или его законного представителя. Для сохранения страхового стажа и пенсионных коэффициентов продолжение ухода потребуется подтверждать ежегодно. Об этом пишет РИА Новости.